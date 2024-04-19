Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Гранада. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Химки» обыграли «Родину» и возглавили турнирную таблицу Первой лиги

«Химки» обыграли «Родину» и возглавили турнирную таблицу Первой лиги
Комментарии

Закончился матч 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Родина» и «Химки». Игра проходила на стадионе «Сапсан Арена». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Химок».

На 19-й минуте счёт в матче открыл нападающий гостей Александр Руденко. На 31-й минуте нападающий «Родины» Солтмурад Бакаев сравнял счёт. На 36-й минуте полузащитник «Химок» Илья Берковский вновь вывел свою команду вперёд.

После 27 матчей в Первой лиге «Химки» набрали 48 очков и на текущий момент занимают первое место, однако у ближайших преследователей в лице махачкалинского «Динамо» и «Акрона» есть игра в запасе. После аналогичного количества матчей в данном соревновании «Родина» заработала 44 очка и расположилась на четвёртой строчке.

Россия - Мелбет Первая лига . 28-й тур
19 апреля 2024, пятница. 21:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
1 : 2
Химки
Химки
0:1 Руденко – 19'     1:1 Бакаев – 31'     1:2 Берковский – 36'    
Турнирная таблица Первой лиги
Календарь Первой лиги
Материалы по теме
Павлюченко объяснил, почему «Родина» делает ставку на тренеров со спартаковским прошлым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android