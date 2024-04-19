«Химки» обыграли «Родину» и возглавили турнирную таблицу Первой лиги

Закончился матч 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Родина» и «Химки». Игра проходила на стадионе «Сапсан Арена». Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Химок».

На 19-й минуте счёт в матче открыл нападающий гостей Александр Руденко. На 31-й минуте нападающий «Родины» Солтмурад Бакаев сравнял счёт. На 36-й минуте полузащитник «Химок» Илья Берковский вновь вывел свою команду вперёд.

После 27 матчей в Первой лиге «Химки» набрали 48 очков и на текущий момент занимают первое место, однако у ближайших преследователей в лице махачкалинского «Динамо» и «Акрона» есть игра в запасе. После аналогичного количества матчей в данном соревновании «Родина» заработала 44 очка и расположилась на четвёртой строчке.