«Ювентус» вырвал ничью в матче с «Кальяри» в 33-м туре Серии А

Сегодня, 19 апреля, состоялся матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встретились «Кальяри» и «Ювентус». Игра прошла на стадионе «Унипол Домус» в Кальяри (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Пиччинини. Матч начался в 21:45 мск. Игра закончилась со счётом 2:2.

В первом тайме футболистам «Кальяри» удалось дважды поразить ворота туринского клуба. Причём оба раза хозяева забили с пенальти. На 30-й минуте удар с 11-метровой отметки реализовал Джанлука Гаэтано, а спустя шесть минут – Йерри Мина. Гости ответили голом в исполнении Душана Влаховича на 62-й минуте, а на 87-й минуте мяч в свои ворота отправил игрок «Кальяри» Альберто Доссена.

После сегодняшнего матча у «Ювентуса» 64 очка. Туринская команда занимает третье место в турнирной таблице. «Кальяри» идёт 13-м — у него 32 очка.