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Ряд английских клубов готов бойкотировать Кубок Англии с изменённым форматом — DM

Ряд английских клубов готов бойкотировать Кубок Англии с изменённым форматом — DM
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Клубы из низших английских дивизионов рассматривают возможность бойкота Кубка Англии после того, как Премьер-лига и Футбольная ассоциация страны (FA) приняли решение изменить формат турнира, в частности отменив переигровку матчей в случае ничейного результата в первой встрече. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководители нескольких команд, не выступающих в высшей лиге, были возмущены этим нововведением, поскольку оно лишит их дополнительного заработка. Кроме того, боссам неназванных команд не понравилось, что данное решение было принято без учёта их мнений.

Однако подчёркивается, что в случае бойкотирования обновлённого Кубка Англии эти клубы будут лишены дополнительных выплат солидарности от Премьер-лиги.

Напомним, ранее появилась информация, что со следующего сезона формат Кубка Англии претерпит изменения. Помимо отмены переигровок, АПЛ изменит свой календарь, чтобы матчи лиги больше не планировались одновременно с играми пятого раунда и 1/4 финала Кубка Англии. Сообщается, что внесённые изменения позволят начинать сезон АПЛ позже, чем обычно.

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