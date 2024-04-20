Эрик тен Хаг: у «Манчестер Юнайтед» много проблем, но мы ищем решения

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, спасёт ли победа в Кубке Англии нынешний сезон «красных дьяволов». Напомним, 21 апреля манкунианцы сыграют с «Ковентри Сити» в матче полуфинала этого турнира.

«Необходимо обращать внимание на обстоятельства, с которыми нам приходится сталкиваться. Сейчас я не думаю над этим вопросом, а размышляю о воскресенье. Мы строим планы на следующий сезон, но сейчас все мысли о воскресенье.

Мы хотим добиваться успеха в каждом сезоне, хотим выигрывать трофеи. У нас есть прекрасная возможность для этого, потому что мы вышли в полуфинал, это огромный вызов. Мы знаем обо всех наших проблемах, их всегда так много, но нужно искать решения. В воскресенье мы найдём решение», — приводит слова тен Хага BBC.

Напомним, матч «Ковентри Сити» — «Манчестер Юнайтед» начнётся в 17:30 мск.