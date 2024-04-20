Хлестов: я бы тоже хотел поиграть за «Народную команду» в Медиалиге

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Хлестов отреагировал на информацию о том, что Егор Титов и Дмитрий Аленичев подписали контракты с «Народной командой» из Медиалиги.

«Я уже говорил, что Медиалига — это дело молодых, но раз Титов и Аленичев туда перешли, то и я бы не отказался. Если не попаду в основу, то с удовольствием посидел бы на лавочке (смеётся)», — приводит слова Хлестова «РБ Спорт».

Напомним, новый сезон Медиалиги стартовал вчера, 19 апреля 2024 года. «Народная команда» же свой матч проведёт сегодня, 20 апреля, на выезде с DMedia. Ранее с клубом подписали контракты бывшие футболисты московского «Спартака» Егор Титов и Дмитрий Аленичев. Кроме того, «Народная команда» на новый сезон также заявила Александра Филимонова, Никиту Баженова и Романа Шишкина.