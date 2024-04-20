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Фабрицио Романо: «Милан» уволит Пиоли с поста главного тренера

Фабрицио Романо: «Милан» уволит Пиоли с поста главного тренера
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли покинет команду по окончании сезона.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсетях, в ближайшие недели руководство «Милана» предпримет шаги, необходимые для досрочного прекращения сотрудничества с наставником.

После 32 туров итальянской Серии А подопечные Пиоли набрали 69 очков и на текущий момент занимают второе место. «Россонери» отстают от первого места, которое занимает «Интер», на 14 очков. В пяти последних матчах чемпионата Италии «Милан» одержал четыре победы и один раз сыграл вничью.

Напомним, Пиоли возглавил миланскую команду в октябре 2019 года. В сезоне-2021/2022 «Милан» выиграл титул чемпионов Италии.

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