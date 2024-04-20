Американская футболистка «Динамо» Кайлан Уиллиамс рассказала об отношении к России в США

Нападающая санкт-петербургского «Динамо» Кайлан Уиллиамс рассказала, что думают в США по поводу её пребывания в России.

«Некоторые люди беспокоятся обо мне. Что я им отвечаю? Говорю, что здесь безопасно и что через некоторое время я рано или поздно всё равно вернусь домой. Например, моя мама получает информацию из интернета и всегда уточняет у меня, написана ли там правда. Кому-то интересно узнать о России что-то новое, кто-то просто смотрит телевизор и обсуждает чужие проблемы. Всё, как и везде», – приводит слова Кайлан Уиллиамс «Евро-Футбол.Ру».

Американская футболистка перешла в «Динамо» в январе 2023 года. В составе петербурженок Уиллиамс провела 28 матчей, в которых забила 12 мячей и записала на свой счёт восемь голевых передач.