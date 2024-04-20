Масалитин: «Ахмат» «поплыл» из-за неуверенности — будет тяжело бороться за выживание

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящей встрече московского клуба с «Ахматом».

«Мне кажется, в «Ахмате» было проведено собрание после матча с «Балтикой». На матч с ЦСКА команда приедет очень мотивированная, армейцам придётся очень сильно потрудиться, чтобы победить. «Ахмату» отступать уже некуда.

Тяжело сказать, сможет ли «Ахмат» избежать вылета. В прошлом сезоне при Ташуеве они показали максимальный результат. Потом пошли отставки, сейчас «Ахмат» принял Адиев. Будет тяжело в борьбе за выживание. По составу команда неплохая, играющая, но что-то произошло внутри, почувствовали неуверенность и «поплыли», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Встреча команды из Грозного с ЦСКА пройдёт сегодня, 20 апреля, на «ВЭБ Арене» в 19:30 мск. На данный момент «Ахмат» располагается на 15-й строчке таблицы Российской Премьер-Лиги с 20 очками, набранными в 23 встречах.