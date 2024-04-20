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Таранов: перемены в «Ахмате» привели команду не к лучшему — ЦСКА нужно побеждать

Таранов: перемены в «Ахмате» привели команду не к лучшему — ЦСКА нужно побеждать
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Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился мнением о грядущем матче 25-го тура чемпионата России, в котором ЦСКА сыграет с «Ахматом». Встреча состоится сегодня, 20 апреля, в 19:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ЦСКА сейчас более стабильно выступает, чем «Ахмат». В грозненской команде после ухода Ромащенко произошли перемены, которые привели «Ахмат» не к лучшему. Нельзя сказать, что в команде подобраны плохие футболисты, но для меня странно и удивительно, что «Ахмат» показывает отрицательный результат. Я думаю, что ЦСКА ни в коем случае нельзя расслабляться и надо брать свои очки, побеждая грозненцев. Тем более «Ахмат» находится в нестабильной ситуации», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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