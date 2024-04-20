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Роша ответил на вопрос, почему бразильцы приезжают в РПЛ, которая не играет в еврокубках

Роша ответил на вопрос, почему бразильцы приезжают в РПЛ, которая не играет в еврокубках
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Центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша ответил на вопрос, почему бразильские футболисты приезжают в Российскую Премьер-Лигу, зная, что её клубы не участвуют в еврокубках.

«Прежде, чем я сюда приехал, я получал и другие предложения. Но я перешёл в ПФК ЦСКА, потому что идентифицирую себя с этим чемпионатом. Этот игровой стиль мне очень нравится, поэтому я и остановился на России», — приводит слова Роши официальный сайт ЦСКА.

Напомним, Роша перешёл в ЦСКА из «Портимоненсе» в сентябре 2022 года после отстранения российских клубов от еврокубков.

В нынешнем сезоне Роша принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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