«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал шестую победу в чемпионате Китая

Сегодня, 20 апреля, состоялся матч 7-го тура китайской Суперлиги между командами «Наньтун Чжиюнь» и «Шанхай Шэньхуа». Шанхайский коллектив возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Встреча началась в 15:00 по московскому времени. Она завершилась победой «Шанхай Шэньхуа» со счётом 2:0.

Первый мяч был забит уже на третьей минуте, когда Сефас Малеле своим точным ударом позволил гостям выйти вперёд. Продолжительное время этот гол оставался единственным в матче. Второй мяч был забит лишь на 82-й минуте. На сей раз в составе «Шанхая» точным ударом отметился Жоау Карлуш. Хозяева не смогли распечатать ворота соперника.

Таким образом, «Шанхай Шэньхуа» под руководством Слуцкого одержал шестую победу в чемпионате Китая по футболу. Команда возглавляет турнирную таблицу, набрав 19 очков в семи играх. «Наньтун Чжиюнь» располагается на 12-й строчке с пятью очками после аналогичного количества встреч.