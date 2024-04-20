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«Лацио» активировал опцию выкупа Гендузи у «Марселя» — Романо

«Лацио» активировал опцию выкупа Гендузи у «Марселя» — Романо
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Итальянский футбольный клуб «Лацио» активировал опцию выкупа полузащитника Маттео Гендузи у французского «Марселя», сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Марсель» получит за 25-летнего игрока сборной Франции € 13 млн в качестве фиксированной суммы плюс € 5 млн в качестве возможных бонусов.

В нынешнем сезоне Гендузи провёл 40 матчей за «Лацио» во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Напомним, ранее француз также выступал за «Лорьян», берлинскую «Герту» и лондонский «Арсенал». В составе основной сборной Франции Гендузи провёл восемь встреч и отметился одним голом.

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