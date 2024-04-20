Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Акрон» разгромил «Кубань» со счётом 6:0 в матче 28-го тура Первой лиги

«Акрон» разгромил «Кубань» со счётом 6:0 в матче 28-го тура Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Акрон» и «Кубань». Игра проходила на стадионе «Кристалл» (Жигулёвск, Россия). В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Панин. Матч завершился со счётом 6:0 в пользу «Акрона».

Россия - Мелбет Первая лига . 28-й тур
20 апреля 2024, суббота. 16:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
6 : 0
Кубань
Краснодар
1:0 Осипов – 30'     2:0 Понсе – 50'     3:0 Понсе – 64'     4:0 Палиенко – 66'     5:0 Данилин – 68'     6:0 Галкин – 88'    

На 30-й минуте матча хозяева вышли вперёд благодаря автоголу защитника «Кубани» Евгения Осипова. На 50-й минуте забил нападающий «Акрона» Андрес Понсе. Затем хозяева забили три гола за четыре минуты: на 64-й минуте Понсе сделал дубль, через две минуты отметился голом полузащитник Максим Палиенко, на 68-й минуте забил полузащитник Кирилл Данилин. На 88-й минуте окончательный счёт в матче установил полузащитник Владислав Галкин.

После 27 матчей Первой лиги «Акрон» набрал 49 очков и на текущий момент занимает первое место. После аналогичного количества матчей в этом турнире «Кубань» заработала 22 очка и располагается на 17-м месте.

В параллельном матче 28-го тура Первой лиги встречались «Ленинградец» и «Сокол». Матч завершился победой гостей со счётом 2:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 28-й тур
20 апреля 2024, суббота. 16:00 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
Окончен
0 : 2
Сокол
Саратов
0:1 Мальцев – 20'     0:2 Бабаев – 56'    
Турнирная таблица Первой Лиги
Материалы по теме
«Нефтехимик» разгромил «Тюмень» в матче 28-го тура Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android