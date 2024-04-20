«Акрон» разгромил «Кубань» со счётом 6:0 в матче 28-го тура Первой лиги

Завершился матч 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Акрон» и «Кубань». Игра проходила на стадионе «Кристалл» (Жигулёвск, Россия). В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Панин. Матч завершился со счётом 6:0 в пользу «Акрона».

На 30-й минуте матча хозяева вышли вперёд благодаря автоголу защитника «Кубани» Евгения Осипова. На 50-й минуте забил нападающий «Акрона» Андрес Понсе. Затем хозяева забили три гола за четыре минуты: на 64-й минуте Понсе сделал дубль, через две минуты отметился голом полузащитник Максим Палиенко, на 68-й минуте забил полузащитник Кирилл Данилин. На 88-й минуте окончательный счёт в матче установил полузащитник Владислав Галкин.

После 27 матчей Первой лиги «Акрон» набрал 49 очков и на текущий момент занимает первое место. После аналогичного количества матчей в этом турнире «Кубань» заработала 22 очка и располагается на 17-м месте.

В параллельном матче 28-го тура Первой лиги встречались «Ленинградец» и «Сокол». Матч завершился победой гостей со счётом 2:0.