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«Нефтехимик» разгромил «Тюмень» в матче 28-го тура Первой лиги

«Нефтехимик» разгромил «Тюмень» в матче 28-го тура Первой лиги
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Завершился матч 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Тюмень» и «Нефтехимик». Игра проходила на стадионе «Геолог» в Тюмени. В качестве главного арбитра встречи выступил Юрий Карпов. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу «Нефтехимика».

На 17-й минуте счёт в матче открыл полузащитник гостей Султан Джамилов. На 24-й минуте Джамилов оформил дубль. На 83-й минуте хавбек «Нефтехимика» Максим Петров довёл счёт до разгромного.

После 27 матчей Первой лиги «Нефтехимик» набрал 40 очков и на текущий момент занимает шестое место. После аналогичного количества матчей в этом турнире «Тюмень» также заработала 40 очков, но располагается на седьмой строчке.

В нынешнем сезоне Первой лиги команды встречались в матче 16-го тура. В той игре «Тюмень» победила «Нефтехимик» со счётом 2:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 28-й тур
20 апреля 2024, суббота. 11:30 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
0 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Джамилов – 17'     0:2 Джамилов – 24'     0:3 Петров – 83'    
Удаления: Байтуков – 78' / нет
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