ЦСКА — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 25-го тура РПЛ

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Сегодня, 20 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский ЦСКА и грозненский «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев из Волгограда. Матч начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Тороп, Гаич, Агапов, Роша, Мойзес, Зделар, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Мусаев.

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Гандри, Семёнов, Тодорович, Шатара, Тимофеев, Ковачев, Садулаев, Камило, Агаларов.

После 23 матчей чемпионата России красно-синие набрали 37 очков и занимают четвёртое место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Ахмат» заработал 20 очков и располагается на 15-й строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались во 2-м туре. В том противостоянии ЦСКА обыграл «Ахмат» со счётом 3:2. В составе красно-синих голами отметился Фёдор Чалов, оформивший хет-трик. За «Ахмат» дубль оформил Мохамед Конате.