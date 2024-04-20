«РБ Лейпциг» в гостях обыграл «Хайденхайм» в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги

Завершился матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хайденхайм» и «РБ Лейпциг». Игра проходила на стадионе «Фойт Арена». В статусе главного арбитра встречи выступил Тобиас Вельц. Матч завершился победой гостей со счётом 2:1.

На 42-й минуте счёт в матче открыл нападающий гостей Беньямин Шешко. На 69-й минуте матча счёт сравнял нападающий «Хайденхайма» Никола Доведан с передачи полузащитника Яна Шёппнера. В конце матча гости смогли вырвать победу: на 87-й минуте отличился форвард «Лейпцига» Луа Опенда с передачи Мохамеда Симакана.

«РБ Лейпциг» занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 59 очков за 30 матчей. «Хайденхайм» находится на 10-м месте, заработав 34 очка.