Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хоффенхайм» вырвал победу в концовке сверхрезультативного матча с «Боруссией» М

«Хоффенхайм» вырвал победу в концовке сверхрезультативного матча с «Боруссией» М
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хоффенхайм» и «Боруссия» М. Игра проходила на стадионе «ПреЦеро Арена» (Зинсхайм, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Торбен Зивер. Матч завершился победой хозяев со счётом 4:3.

Германия - Бундеслига . 30-й тур
20 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
4 : 3
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Вегорст – 36'     1:1 Хак – 39'     2:1 Прёмель – 58'     3:1 Кабак – 66'     3:2 Хак – 78'     3:3 Хак – 89'     4:3 Стах – 90+1'    

На 36-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу, забитому нападающим Ваутом Вегорстом, которому ассистировал форвард Андрей Крамарич. Через три минуты гости сравняли счёт. Забил нападающий «Боруссии» Робин Хак. Ему ассистировал нападающий Алассан Плеа.

Во втором тайме команды забили пять голов на двоих. На 58-й минуте матча точный удар Гриши Прёмеля вывел «Хоффенхайм» вперёд. На 66-й минуте Озан Кабак укрепил преимущество хозяев. На 78-й минуте Хак оформил дубль. На 90-й минуте Хак забил свой третий гол в матче, однако через минуту полузащитник Антон Стах принёс хозяевам победу.

«Хоффенхайм» занимает восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 30 матчей. «Боруссия» М находится на 11-м месте, заработав 31 очко.

Ранее завершились ещё два матча матча 30-го тура Бундеслиги: «Вольфсбург» — «Бохум», «Кёльн» — «Дармштадт 98». Первый матч закончился победой хозяев со счётом 1:0. Во втором матче сильнее оказались гости, которые выиграли со счётом 2:0.

Германия - Бундеслига . 30-й тур
20 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
1 : 0
Бохум
Бохум
1:0 Винд – 43'    
Германия - Бундеслига . 30-й тур
20 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
0 : 2
Дармштадт 98
Дармштадт
0:1 Кларер – 57'     0:2 Вильхельмссон – 90'    
Турнирная таблица Бундеслиги
Материалы по теме
«Боруссия» Дортмунд хочет продлить контракт Матса Хуммельса — Романо
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android