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«Хоффенхайм» вырвал победу в концовке сверхрезультативного матча с «Боруссией» М

Завершился матч 30-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Хоффенхайм» и «Боруссия» М. Игра проходила на стадионе «ПреЦеро Арена» (Зинсхайм, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Торбен Зивер. Матч завершился победой хозяев со счётом 4:3.

На 36-й минуте хозяева вышли вперёд благодаря голу, забитому нападающим Ваутом Вегорстом, которому ассистировал форвард Андрей Крамарич. Через три минуты гости сравняли счёт. Забил нападающий «Боруссии» Робин Хак. Ему ассистировал нападающий Алассан Плеа.

Во втором тайме команды забили пять голов на двоих. На 58-й минуте матча точный удар Гриши Прёмеля вывел «Хоффенхайм» вперёд. На 66-й минуте Озан Кабак укрепил преимущество хозяев. На 78-й минуте Хак оформил дубль. На 90-й минуте Хак забил свой третий гол в матче, однако через минуту полузащитник Антон Стах принёс хозяевам победу.

«Хоффенхайм» занимает восьмое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 39 очков за 30 матчей. «Боруссия» М находится на 11-м месте, заработав 31 очко.

Ранее завершились ещё два матча матча 30-го тура Бундеслиги: «Вольфсбург» — «Бохум», «Кёльн» — «Дармштадт 98». Первый матч закончился победой хозяев со счётом 1:0. Во втором матче сильнее оказались гости, которые выиграли со счётом 2:0.