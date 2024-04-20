Махачкалинское «Динамо» обыграло «Шинник» в 28-м туре Первой лиги
Поделиться
Сегодня, 20 апреля, закончился матч 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Шинник» (Ярославль). В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Низовцев. Матч закончился победой гостей со счётом 1:0.
Россия - Мелбет Первая лига . 28-й тур
20 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Магомедов – 38'
Единственный гол в матче на 38-й минуте забил полузащитник махачкалинского «Динамо» Ражаб Магомедов.
Махачкалинское «Динамо» после 28-го тура Первой лиги занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. «Шинник» набрал 34 очка и занимает 12-е место.
Параллельно проходило ещё несколько матчей 28-го тура Первой лиги. Их результаты представлены ниже:
КАМАЗ – «Черноморец» – 1:0;
«Алания» – «Волгарь» – 1:2.
Россия - Мелбет Первая лига . 28-й тур
20 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 0
Черноморец
Новороссийск
1:0 Стародуб – 77'
Удаления: нет / Мельников – 17'
Россия - Мелбет Первая лига . 28-й тур
20 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 2
Волгарь
Астрахань
1:0 Гурциев – 80' 1:1 Кротов – 85' 1:2 Маляров – 89'
Комментарии
- 20 апреля 2024
-
19:56
-
19:55
-
19:50
-
19:39
-
19:37
-
19:28
-
19:24
-
19:20
-
19:20
-
19:11
-
19:03
-
18:57
-
18:54
-
18:52
-
18:42
-
18:38
-
18:32
-
18:27
-
18:25
-
18:24
-
18:17
-
18:14
-
18:03
-
18:02
-
17:55
-
17:47
-
17:46
-
17:34
-
17:30
-
17:30
-
17:27
-
17:10
-
16:59
-
16:51
-
16:47