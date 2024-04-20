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Махачкалинское «Динамо» обыграло «Шинник» в 28-м туре Первой лиги

Махачкалинское «Динамо» обыграло «Шинник» в 28-м туре Первой лиги
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Сегодня, 20 апреля, закончился матч 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Шинник» (Ярославль). В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Низовцев. Матч закончился победой гостей со счётом 1:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 28-й тур
20 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Шинник
Ярославль
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Магомедов – 38'    

Единственный гол в матче на 38-й минуте забил полузащитник махачкалинского «Динамо» Ражаб Магомедов.

Махачкалинское «Динамо» после 28-го тура Первой лиги занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. «Шинник» набрал 34 очка и занимает 12-е место.

Параллельно проходило ещё несколько матчей 28-го тура Первой лиги. Их результаты представлены ниже:

КАМАЗ – «Черноморец» – 1:0;

«Алания» – «Волгарь» – 1:2.

Россия - Мелбет Первая лига . 28-й тур
20 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Окончен
1 : 0
Черноморец
Новороссийск
1:0 Стародуб – 77'    
Удаления: нет / Мельников – 17'
Россия - Мелбет Первая лига . 28-й тур
20 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 2
Волгарь
Астрахань
1:0 Гурциев – 80'     1:1 Кротов – 85'     1:2 Маляров – 89'    
Таблица Первой лиги
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