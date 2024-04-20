Махачкалинское «Динамо» обыграло «Шинник» в 28-м туре Первой лиги

Сегодня, 20 апреля, закончился матч 28-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались ярославский «Шинник» и махачкалинское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Шинник» (Ярославль). В качестве главного арбитра встречи выступил Игорь Низовцев. Матч закончился победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 38-й минуте забил полузащитник махачкалинского «Динамо» Ражаб Магомедов.

Махачкалинское «Динамо» после 28-го тура Первой лиги занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков. «Шинник» набрал 34 очка и занимает 12-е место.

Параллельно проходило ещё несколько матчей 28-го тура Первой лиги. Их результаты представлены ниже:

КАМАЗ – «Черноморец» – 1:0;

«Алания» – «Волгарь» – 1:2.