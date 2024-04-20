«Брентфорд» разгромил «Лутон» в 34-м туре АПЛ
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Сегодня, 20 апреля, закончился матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лутон Таун» и «Брентфорд». Игра проходила в Лутоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт. Матч закончился победой гостей со счётом 5:1.
Англия - Премьер-лига . 34-й тур
20 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Лутон Таун
Лутон
Окончен
1 : 5
Брентфорд
Лондон
0:1 Висса – 24' 0:2 Висса – 45+1' 0:3 Пиннок – 62' 0:4 Льюис-Поттер – 64' 0:5 Шейд – 86' 1:5 Берри – 90+2'
В составе гостей забитыми мячами отметились Йоан Висса (дубль), Итан Пиннок, Кин Льюис-Поттер, Кевин Шейд. Хозяева ответили точным ударом в исполнении Люка Берри.
После игрового дня на счету «Лутона» осталось 25 очков. Он занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ. «Брентфорд» набрал 35 очков. Он идёт 14-м.
В параллельном матче 34-го тура чемпионата Англии встречались «Шеффилд Юнайтед» и «Бёрнли». Игра прошла в Шеффилде (Англия) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.
Англия - Премьер-лига . 34-й тур
20 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
1 : 4
Бёрнли
Бёрнли
0:1 Бруун Ларсен – 38' 0:2 Ассиньон – 40' 1:2 Хамер – 52' 1:3 Фостер – 58' 1:4 Гудмундссон – 71'
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