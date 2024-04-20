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«Брентфорд» разгромил «Лутон» в 34-м туре АПЛ

«Брентфорд» разгромил «Лутон» в 34-м туре АПЛ
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Сегодня, 20 апреля, закончился матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лутон Таун» и «Брентфорд». Игра проходила в Лутоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт. Матч закончился победой гостей со счётом 5:1.

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
20 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Лутон Таун
Лутон
Окончен
1 : 5
Брентфорд
Лондон
0:1 Висса – 24'     0:2 Висса – 45+1'     0:3 Пиннок – 62'     0:4 Льюис-Поттер – 64'     0:5 Шейд – 86'     1:5 Берри – 90+2'    

В составе гостей забитыми мячами отметились Йоан Висса (дубль), Итан Пиннок, Кин Льюис-Поттер, Кевин Шейд. Хозяева ответили точным ударом в исполнении Люка Берри.

После игрового дня на счету «Лутона» осталось 25 очков. Он занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ. «Брентфорд» набрал 35 очков. Он идёт 14-м.

В параллельном матче 34-го тура чемпионата Англии встречались «Шеффилд Юнайтед» и «Бёрнли». Игра прошла в Шеффилде (Англия) и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
20 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
1 : 4
Бёрнли
Бёрнли
0:1 Бруун Ларсен – 38'     0:2 Ассиньон – 40'     1:2 Хамер – 52'     1:3 Фостер – 58'     1:4 Гудмундссон – 71'    
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