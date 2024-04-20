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Галактионов: есть ощущение, что чуть-чуть — и «Локомотив» прорвёт

Галактионов: есть ощущение, что чуть-чуть — и «Локомотив» прорвёт
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал ничейный результат в матче 25-го тура РПЛ с казанским «Рубином» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Вада – 21'     1:1 Баринов – 43'    
Удаления: Ашурматов – 76' / нет

«Не хватило остроты, не хватило более динамичной игры под штрафной и в завершении. Команда действует более целостно, у нас были очень хорошие моменты и в первом тайме, когда надо было реализовывать хорошие выходы один на один — и у Самошникова, и у Пиняева. И во втором тайме. Не хватило последнего, завершающего удара. Знаете, есть ощущение, что чуть-чуть — и команду прорвёт. С точки зрения организации атаки вы видели и в прошлом матче, с ЦСКА, мы были достаточно хороши именно в атаке.

Устроила ли нас эта ничья? Нет, конечно. В любом случае итог — это положительный результат с точки зрения набора очков в турнирной таблице. Но, опять же, сейчас в чемпионате любая команда может обыграть своего оппонента. Неважно, на каком месте она находится. И те команды, которые находятся внизу таблицы, могут обыграть лидеров и выглядеть достойно. Сейчас у нас такой чемпионат, когда любой коллектив представляет собой боеспособную команду», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба на официальном сайте.

После 24 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 33 очка и занимает девятое место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке.

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