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Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о повреждениях Фассона, Ненахова и Хамулича

Тренер «Локомотива» Галактионов высказался о повреждениях Фассона, Ненахова и Хамулича
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 25-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1) высказался о состоянии здоровья защитников клуба Максима Ненахова и Лукаса Фассона, а также форварда Саида Хамулича. Напомним, Фассон был заменён на 28-й минуте встречи, боснийский нападающий не попал в заявку на игру, а Ненахов получил повреждение во втором тайме.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Вада – 21'     1:1 Баринов – 43'    
Удаления: Ашурматов – 76' / нет

«Состояние Ненахова? Он пройдёт обследование, доктора посмотрят. Если есть повреждение, то нам скажут. Может быть, это просто ушиб и всё обойдётся достаточно хорошо.

Какая травма у Фассона и есть ли повреждение у Хамулича? Лукас в единоборстве почувствовал дискомфорт, поэтому мы приняли решение о замене. Посмотрим, опять же, на степень серьёзности повреждения, а дальше будем уже от этого отталкиваться. Что касается Хамулича, на тренировке в момент удара по воротам у него были определённые ощущения, поэтому врачи будут заниматься его восстановлением, чтобы он вернулся здоровым», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба на официальном сайте.

После 24 матчей чемпионата России «Рубин» набрал 33 очка и занимает девятое место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Локомотив» заработал 38 очков и расположился на четвёртой строчке.

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