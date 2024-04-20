Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА — «Ахмат»: хозяева поля остались вдесятером

ЦСКА — «Ахмат»: хозяева поля остались вдесятером
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский ЦСКА и «Ахмат». Команды играют на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Рафаэль Шафеев из Волгограда. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
2-й тайм
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 63'     1:1 Конате – 79'     1:2 Бериша – 87'    
Удаления: Роша – 19', Дивеев – 90' / нет

На 19-й минуте встречи главный арбитр матча Рафаэль Шафеев удалил капитана ЦСКА Виллиана Рошу.

После 23 матчей чемпионата России красно-синие набрали 37 очков и занимают четвёртое место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Ахмат» заработал 20 очков и располагается на 15-й строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались во 2-м туре. В том противостоянии ЦСКА обыграл «Ахмат» со счётом 3:2. В составе красно-синих голами отметился Фёдор Чалов, оформивший хет-трик. За «Ахмат» дубль оформил Мохамед Конате.

Материалы по теме
Новые преграды «Зенита» на пути к золоту. Главные интриги ближайших матчей чемпиона
Новые преграды «Зенита» на пути к золоту. Главные интриги ближайших матчей чемпиона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android