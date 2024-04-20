Игроки ЦСКА Файзуллаев и Роша пропустят дерби со «Спартаком»

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев не сможет принять участие в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» из-за перебора жёлтых карточек. Узбекский футболист получил предупреждение на седьмой минуте матча 25-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом». Также не сыграет с красно-белыми защитник армейцев Виллиан Роша, который в игре с «Ахматом» получил прямую красную карточку на 19-й минуте.

Ранее директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что полузащитник армейцев Аббосбек Файзуллаев уедет в сборную Узбекистана U23 сразу после матча РПЛ со «Спартаком», который состоится 25 апреля.

В нынешнем сезоне в составе красно-синих Файзуллаев появился на поле в 25 матчах с учётом всех турниров, забил четыре мяча и стал автором 11 результативных передач. Роша провёл 29 матчей, забив два гола и сделав одну голевую передачу.