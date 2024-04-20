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«Балтика» впервые в этом сезоне РПЛ выиграла два матча подряд

«Балтика» впервые в этом сезоне РПЛ выиграла два матча подряд
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20 апреля прошёл матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов». Команды сыграли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан из Москвы. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Таким образом, «Балтика» впервые в этом сезоне РПЛ одержала две победы подряд.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 16:30 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Энрикес – 84'     1:1 Рахманович – 90+2'     2:1 Рыбчинский – 90+6'    

В прошлом туре «Балтика» разгромила грозненский «Ахмат» со счётом 7:1. Примечательно, что в последних четырёх турах калининградский клуб одержал столько же побед, сколько в первых 20 матчах чемпионата, — три.

После сыгранных 24 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 23 очка и занимает 14-е место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» заработали 36 очков и расположились на шестой строчке.

Турнирная таблица РПЛ
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