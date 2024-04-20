«Балтика» впервые в этом сезоне РПЛ выиграла два матча подряд

20 апреля прошёл матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов». Команды сыграли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Чебан из Москвы. Игра закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Таким образом, «Балтика» впервые в этом сезоне РПЛ одержала две победы подряд.

В прошлом туре «Балтика» разгромила грозненский «Ахмат» со счётом 7:1. Примечательно, что в последних четырёх турах калининградский клуб одержал столько же побед, сколько в первых 20 матчах чемпионата, — три.

После сыгранных 24 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 23 очка и занимает 14-е место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» заработали 36 очков и расположились на шестой строчке.