Магуайр остался единственным здоровым центральным защитником «МЮ» перед матчем КА

Завтра, 21 апреля, состоится матч 1/2 Кубка Англии между «Ковентри Сити» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» (Лондон, Англия). Гарри Магуайр — единственный здоровый центральный защитник «красных дьяволов», который сможет принять участие в матче с «Ковентри Сити». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Из-за мышечного повреждения матч пропустят Рафаэль Варан и Джонни Эванс; Лисандро Мартинес с начала апреля выбыл с растяжением задней поверхности бедра (вернётся в начале мая), а Виктор Линделёф получил травму подколенного сухожилия (вернётся в конце апреля). Защитник Вилли Камбвал также получил повреждение на этой неделе. Сообщается, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг наигрывает на этой позиции номинального полузащитника Каземиро.