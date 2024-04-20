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Магуайр остался единственным здоровым центральным защитником «МЮ» перед матчем КА

Магуайр остался единственным здоровым центральным защитником «МЮ» перед матчем КА
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Завтра, 21 апреля, состоится матч 1/2 Кубка Англии между «Ковентри Сити» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдёт на стадионе «Уэмбли» (Лондон, Англия). Гарри Магуайр — единственный здоровый центральный защитник «красных дьяволов», который сможет принять участие в матче с «Ковентри Сити». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Кубок Англии . 1/2 финала
21 апреля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Ковентри Сити
Ковентри
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Из-за мышечного повреждения матч пропустят Рафаэль Варан и Джонни Эванс; Лисандро Мартинес с начала апреля выбыл с растяжением задней поверхности бедра (вернётся в начале мая), а Виктор Линделёф получил травму подколенного сухожилия (вернётся в конце апреля). Защитник Вилли Камбвал также получил повреждение на этой неделе. Сообщается, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг наигрывает на этой позиции номинального полузащитника Каземиро.

Турнирная сетка Кубка Англии
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