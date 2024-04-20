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ЦСКА вдевятером проиграл «Ахмату» в матче 25-го тура РПЛ

ЦСКА вдевятером проиграл «Ахмату» в матче 25-го тура РПЛ
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Сегодня, 20 апреля, состоялся матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и «Ахмат». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Рафаэль Шафеев из Волгограда. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Гости одержали победу со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 62'     1:1 Конате – 79'     1:2 Бериша – 87'    
Удаления: Роша – 19', Дивеев – 89' / нет

Первый гол в матче был забит на 63-й минуте. Отличился нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, реализовавший 11-метровый удар. На 79-й минуте нападающий «Ахмата» Мохамед Конате сравнял счёт, а на 87-й минуте форвард Бернард Бериша принёс победу гостям.

Отметим, что армейцы играли вдесятером с 19-й минуты, когда с поля был удалён бразилец Виллиан Роша. На 89-й минуте красную карточку получил Игорь Дивеев, оставив красно-синих вдевятером.

После 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на пятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 23 очками находится на 14-й строчке.

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