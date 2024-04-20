Защитник ЦСКА Дивеев пропустит матч со «Спартаком»

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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев не сможет принять участие в матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком». Футболист получил красную карточку на 90-й минуте матча 25-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом» (1:2).

Ранее стало известно, что игру с красно-белыми, которая состоится 25 апреля, пропустят хавбек Аббосбек Файзуллаев (перебор жёлтых карточек) и защитник армейцев Виллиан Роша (получил прямую красную карточку на 19-й минуте матча с «Ахматом»).

Игорь Дивеев в нынешнем сезоне принял участие в семи матчах московского ЦСКА во всех официальных турнирах. Российский футболист не отметился результативными действиями.

Напомним, после 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Армейцы расположились на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.