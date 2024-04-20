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Дивеев: хотел бы извиниться перед Шатарой — сыграл опасно и где-то грубовато

Дивеев: хотел бы извиниться перед Шатарой — сыграл опасно и где-то грубовато
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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал своё удаление в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:2). На 90-й минуте футболист армейцев получил красную карточку.

«Первую жёлтую, как я считаю, было неправильно мне показывать, потому что я принял мяч и ударил. Как я помню, перед ударом немного погасил, не хотел Тимофееву причинить боль. По поводу красной карточки хотел бы извиниться перед игроками «Ахмата» и защитником. Да, я сыграл опасно, когда посмотрел по телевизору, где-то грубовато. Хотел бы извиниться перед Милошем», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Таким образом, защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев из-за дисквалификации пропустит матч 21-го тура чемпионата России по футболу со столичным «Спартаком». Встреча состоится 25 апреля.

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