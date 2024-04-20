Дивеев — о поражении в матче с «Ахматом»: недооценки соперника не было

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал поражение в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:2). Напомним, армейцы играли вдесятером с 19-й минуты, а на 90-й минуте, после удаления Дивеева, остались вдевятером.

«Мы все понимали, что играем в меньшинстве. Понятно, что концентрация здесь ещё важнее, потому что у «Ахмата» на одного игрока больше, а ты отрабатываешь за себя и за Рошу. Все это понимали. Я себя хорошо чувствовал в плане всего.

Недооценки соперника не было, потому что мы готовимся ко всем играм. Мы знаем, как «Ахмат» играет с нами. С ними всегда тяжело играть. Да, последнюю игру с «Балтикой» они проиграли 1:7. Понятно, что на матч с нами они настраивались, потому что им надо было выигрывать», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.