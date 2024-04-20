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Дивеев — о поражении в матче с «Ахматом»: недооценки соперника не было

Дивеев — о поражении в матче с «Ахматом»: недооценки соперника не было
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Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал поражение в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:2). Напомним, армейцы играли вдесятером с 19-й минуты, а на 90-й минуте, после удаления Дивеева, остались вдевятером.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 62'     1:1 Конате – 79'     1:2 Бериша – 87'    
Удаления: Роша – 19', Дивеев – 89' / нет

«Мы все понимали, что играем в меньшинстве. Понятно, что концентрация здесь ещё важнее, потому что у «Ахмата» на одного игрока больше, а ты отрабатываешь за себя и за Рошу. Все это понимали. Я себя хорошо чувствовал в плане всего.

Недооценки соперника не было, потому что мы готовимся ко всем играм. Мы знаем, как «Ахмат» играет с нами. С ними всегда тяжело играть. Да, последнюю игру с «Балтикой» они проиграли 1:7. Понятно, что на матч с нами они настраивались, потому что им надо было выигрывать», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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