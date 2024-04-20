Игрок ЦСКА Зделар: ничего не буду говорить о судье, иначе меня оштрафуют

Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар прокомментировал судейство в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча состоялась сегодня, 20 апреля. Она прошла в Москве. Игра закончилась победой грозненского клуба со счётом 2:1.

«Какое у вас мнение? У меня тоже вопросы, какой судья. Опишите своё мнение. Я не буду говорить, потому что за это будет штраф», — передаёт слова Зделара корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Отметим, что армейцы играли вдесятером с 19-й минуты, когда с поля был удалён бразилец Виллиан Роша. На 89-й минуте красную карточку получил Игорь Дивеев, оставив красно-синих вдевятером. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым.

После 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на пятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 23 очками находится на 14-й строчке.