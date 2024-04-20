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Спортдиректор «Баварии» Эберль назвал навык, который должен быть у нового тренера клуба

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль сказал, что новый главный тренер мюнхенского клуба обязательно должен говорить по-английски.

«Я могу сказать, что наши поиски нового главного тренера находятся на завершающей стадии. Тренер должен говорить по-английски, не обязательно по-немецки.

Говорит ли Зидан по-английски? Я не знаю, говорит ли он по-английски», — приводит слова Эберля журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Нынешний тренер Томас Тухель летом досрочно покинет «Баварию». Соглашение с немецким специалистом было рассчитано до лета 2025 года, но стороны договорились о досрочном расторжении.

Ранее появлялись слухи о том, что Зинедин Зидан находится в шаге от того, чтобы возглавить мюнхенскую «Баварию».