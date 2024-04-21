Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мантуан: если мы не обыграем «Оренбург», то победа в Краснодаре ничего не будет стоить

Мантуан: если мы не обыграем «Оренбург», то победа в Краснодаре ничего не будет стоить
Аудио-версия:
Комментарии

Футболист петербургского «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал победу в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром», а также высказался о влиянии этой игры на чемпионскую гонку.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Оласа – 16'     1:1 Кассьерра – 48'     1:2 Артур – 63'    
Удаления: Тормена – 90' / нет

«Это была одна из самых важных игр нынешнего сезона для нас, встреча с прямым конкурентом за победу в чемпионате, с командой, которая всегда доставляет нам много сложностей. Поэтому и значимость итоговой победы очень высока.

Насколько этот результат изменил расклад сил в таблице РПЛ? Не думаю, что изменил сильно. Да, мы ушли в небольшой отрыв, на четыре очка, но, как сказал в раздевалке главный тренер, если мы не обыграем соперника в следующем матче, победа в Краснодаре и качественный футбол, показанный там, совершенно ничего не будут стоить. Думаю, мы должны играть точно так же до самого последнего мгновения в чемпионате — ​только в этом случае можно рассчитывать на золотые медали», — приводит слова Мантуана пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба.

Напомним, в следующем туре «Зенит» сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге 21 апреля. Начало игры — в 16:15 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 16:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Новые преграды «Зенита» на пути к золоту. Главные интриги ближайших матчей чемпиона
Новые преграды «Зенита» на пути к золоту. Главные интриги ближайших матчей чемпиона
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android