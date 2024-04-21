Мантуан: если мы не обыграем «Оренбург», то победа в Краснодаре ничего не будет стоить

Футболист петербургского «Зенита» Густаво Мантуан прокомментировал победу в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром», а также высказался о влиянии этой игры на чемпионскую гонку.

«Это была одна из самых важных игр нынешнего сезона для нас, встреча с прямым конкурентом за победу в чемпионате, с командой, которая всегда доставляет нам много сложностей. Поэтому и значимость итоговой победы очень высока.

Насколько этот результат изменил расклад сил в таблице РПЛ? Не думаю, что изменил сильно. Да, мы ушли в небольшой отрыв, на четыре очка, но, как сказал в раздевалке главный тренер, если мы не обыграем соперника в следующем матче, победа в Краснодаре и качественный футбол, показанный там, совершенно ничего не будут стоить. Думаю, мы должны играть точно так же до самого последнего мгновения в чемпионате — ​только в этом случае можно рассчитывать на золотые медали», — приводит слова Мантуана пресс-служба «Зенита» на официальном сайте клуба.

Напомним, в следующем туре «Зенит» сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге 21 апреля. Начало игры — в 16:15 мск.