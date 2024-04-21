В «Баварии» объяснили, сможет ли Тухель остаться на посту тренера

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ответил, может ли клуб сохранить во главе команды нынешнего главного тренера Томаса Тухеля на следующий сезон в случае победы в Лиге Чемпионов – 2023/2024.

«Решение о его уходе было принято ещё до моего назначения, и это решение, по словам Томаса, остаётся в силе. Мне очень нравится работать с ним, сейчас всё не так уж плохо: мы набрали больше очков в Бундеслиге, чем в прошлом сезоне, вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Но решение об уходе Тухеля было принято коллективно, поэтому обсуждать его сейчас не имеет смысла, даже в случае победы в Лиге чемпионов», – приводит слова Эберля ZDF.de

Напомним, нынешний тренер Томас Тухель летом досрочно покинет «Баварию». Соглашение с немецким специалистом было рассчитано до лета 2025 года, но стороны договорились о досрочном расторжении.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 66 очков за 30 матчей. Также мюнхенцы вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где встретятся с мадридским «Реалом».

Материалы по теме Спортдиректор «Баварии» Эберль назвал навык, который должен быть у нового тренера клуба

Фанаты «Баварии» оскорбили игроков «Ман Юнайтед»: