Анчелотти оценил готовность «Реала» к матчу с «Барселоной»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Барселоной» в 32-м туре чемпионата Испании.

«Мы играем против очень конкурентоспособного соперника, который блестяще сыграл в последних играх. Это будет упорная и равная игра, как всегда. Это прекрасная возможность приблизиться к титулу Ла Лиги, но мы знаем, насколько это будет сложно, потому что «Барселона» все еще ведёт борьбу за него.

Мы хорошо восстановились, но есть игроки, которым понадобится дополнительный день, например Менди. Они все будут в составе, у нас не было никаких серьёзных проблем, и мы постараемся завтра выставить лучшую команду. Менди сегодня все еще немного уставший, поэтому мы решили дать ему дополнительный отдых», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Матч состоится 21 апреля в Мадриде, начало – 22:00 мск.

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