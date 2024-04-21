Федотов ответил на вопрос о будущей линии обороны ЦСКА на матч со «Спартаком»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на вопрос о варианте будущей линии защиты своей команды в домашнем дерби со «Спартаком» в перенесённом 21-м туре РПЛ 25 апреля.
«Как будем выстраивать линию обороны на матч со «Спартаком»? Отойдём от игры и уже сегодня начнём об этом думать. Завтра утром на восстановительной тренировке продолжим процесс. Узнаем, кто как себя чувствует, и от этого будем отталкиваться. Есть время для восстановления и качественной подготовки», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.
Матч 24-го тура РПЛ ЦСКА — «Ахмат» завершился домашним поражением красно-синих со счётом 1:2. В ходе игры прямые красные карточки получили центральные защитники армейцев Виллиан Роша и Игорь Дивеев, которые вынужденно пропустят календарную встречу со «Спартаком» 25 апреля из-за дисквалификации.
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