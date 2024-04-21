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Федотов ответил на вопрос о будущей линии обороны ЦСКА на матч со «Спартаком»

Федотов ответил на вопрос о будущей линии обороны ЦСКА на матч со «Спартаком»
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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов отреагировал на вопрос о варианте будущей линии защиты своей команды в домашнем дерби со «Спартаком» в перенесённом 21-м туре РПЛ 25 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как будем выстраивать линию обороны на матч со «Спартаком»? Отойдём от игры и уже сегодня начнём об этом думать. Завтра утром на восстановительной тренировке продолжим процесс. Узнаем, кто как себя чувствует, и от этого будем отталкиваться. Есть время для восстановления и качественной подготовки», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 62'     1:1 Конате – 79'     1:2 Бериша – 87'    
Удаления: Роша – 19', Дивеев – 89' / нет

Матч 24-го тура РПЛ ЦСКА — «Ахмат» завершился домашним поражением красно-синих со счётом 1:2. В ходе игры прямые красные карточки получили центральные защитники армейцев Виллиан Роша и Игорь Дивеев, которые вынужденно пропустят календарную встречу со «Спартаком» 25 апреля из-за дисквалификации.

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