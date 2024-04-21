Владимир Федотов объяснил решение оставить в запасе Акинфеева в матче с «Ахматом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал отсутствие основного вратаря Игоря Акинфеева в стартовом составе после проигранного домашнего матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги грозненскому «Ахмату» со счётом 1:2.

«Игорь Акинфеев здоров и готов играть, но график напряжённый, и в такой ситуации надо давать возможность всем себя проявить. У команды всегда должен быть надёжный тыл. Слава Тороп хорошо провёл предыдущую игру, логично было бы его оставить. Сегодня он тоже не дал поводов в нём усомниться.», — приводит слова Федотова официальный сайт ПФК ЦСКА.

После 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на пятом месте в турнирной таблице.

Экс-голкипер сборной России Акинфеев сыграл в нынешнем сезоне во всех турнирах в 22 матчах и пропустил 27 мячей. Второй вратарь ЦСКА Владислав Тороп сыграл в 13 играх во всех турнирах и пропустил 12 голов.

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