Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Вильярреал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Федотов объяснил решение оставить в запасе Акинфеева в матче с «Ахматом»

Владимир Федотов объяснил решение оставить в запасе Акинфеева в матче с «Ахматом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал отсутствие основного вратаря Игоря Акинфеева в стартовом составе после проигранного домашнего матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги грозненскому «Ахмату» со счётом 1:2.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 62'     1:1 Конате – 79'     1:2 Бериша – 87'    
Удаления: Роша – 19', Дивеев – 89' / нет

«Игорь Акинфеев здоров и готов играть, но график напряжённый, и в такой ситуации надо давать возможность всем себя проявить. У команды всегда должен быть надёжный тыл. Слава Тороп хорошо провёл предыдущую игру, логично было бы его оставить. Сегодня он тоже не дал поводов в нём усомниться.», — приводит слова Федотова официальный сайт ПФК ЦСКА.

После 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на пятом месте в турнирной таблице.

Экс-голкипер сборной России Акинфеев сыграл в нынешнем сезоне во всех турнирах в 22 матчах и пропустил 27 мячей. Второй вратарь ЦСКА Владислав Тороп сыграл в 13 играх во всех турнирах и пропустил 12 голов.

Материалы по теме
Тренер ЦСКА Федотов назвал причину неожиданного поражения команды в матче с «Ахматом»
Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Фанаты ЦСКА и «Динамо» устроили файер-шоу после матча:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android