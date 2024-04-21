ЦСКА потерял 21 очко в матчах РПЛ текущего сезона, в которых вёл в счёте

20 апреля состоялся матч 25-го тура РПЛ ЦСКА — «Ахмат». Гости одержали победу со счётом 2:1, уступая в счёте по ходу игры.

Эта игра стала девятой для московского ЦСКА в нынешнем сезоне, в которой армейцы упустили победу, ведя в счёте по ходу встречи. Всего красно-синие потеряли в таких матчах 21 очко, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Шесть игр со своим преимуществом в счёте команда Владимира Федотова завершила вничью и в трёх потерпела поражения. В девяти случаях из 18 после лидерства в счёте ЦСКА одержал итоговую победу.

В 24 матчах Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА набрал 37 очков и занимает в турнирной таблице по ходу 25-го тура промежуточное пятое место, отставание армейцев от лидирующего «Зенита» составляет 10 очков при игре в запасе у петербуржцев.