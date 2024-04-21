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ЦСКА потерял 21 очко в матчах РПЛ текущего сезона, в которых вёл в счёте

ЦСКА потерял 21 очко в матчах РПЛ текущего сезона, в которых вёл в счёте
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20 апреля состоялся матч 25-го тура РПЛ ЦСКА — «Ахмат». Гости одержали победу со счётом 2:1, уступая в счёте по ходу игры.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 62'     1:1 Конате – 79'     1:2 Бериша – 87'    
Удаления: Роша – 19', Дивеев – 89' / нет

Эта игра стала девятой для московского ЦСКА в нынешнем сезоне, в которой армейцы упустили победу, ведя в счёте по ходу встречи. Всего красно-синие потеряли в таких матчах 21 очко, сообщает телеграм-канал Opta Sports. Шесть игр со своим преимуществом в счёте команда Владимира Федотова завершила вничью и в трёх потерпела поражения. В девяти случаях из 18 после лидерства в счёте ЦСКА одержал итоговую победу.

В 24 матчах Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА набрал 37 очков и занимает в турнирной таблице по ходу 25-го тура промежуточное пятое место, отставание армейцев от лидирующего «Зенита» составляет 10 очков при игре в запасе у петербуржцев.

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