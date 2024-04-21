Федотов высказался об игре ЦСКА в меньшинстве в матче с «Ахматом»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал игру своей команды во втором тайме домашнего матча 24-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2), который армейцы полностью провели в численном меньшинстве.

«Как на команду повлиял перерыв? Вы видели второй тайм. Команда компенсировала недостающего игрока сильной самоотдачей, огромным желанием, хорошей работой в обороне. Мы искали шансы в быстрых переходах и атаках», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.

Матч 24-го тура РПЛ ЦСКА — «Ахмат» завершился волевой победой гостей со счётом 2:1. Красно-синие с 19-й минуты играли в меньшинстве после прямой красной карточки защитника Виллиана Роши за грубый фол против Лечи Садулаева. На 89-й минуте встречи ЦСКА остался вдевятером после прямой красной карточки защитника Игоря Дивеева, опасно сыгравшего в единоборстве.