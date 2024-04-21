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Федотов высказался об игре ЦСКА в меньшинстве в матче с «Ахматом»

Федотов высказался об игре ЦСКА в меньшинстве в матче с «Ахматом»
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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал игру своей команды во втором тайме домашнего матча 24-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2), который армейцы полностью провели в численном меньшинстве.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 62'     1:1 Конате – 79'     1:2 Бериша – 87'    
Удаления: Роша – 19', Дивеев – 89' / нет

«Как на команду повлиял перерыв? Вы видели второй тайм. Команда компенсировала недостающего игрока сильной самоотдачей, огромным желанием, хорошей работой в обороне. Мы искали шансы в быстрых переходах и атаках», — приводит слова Федотова официальный сайт ЦСКА.

Матч 24-го тура РПЛ ЦСКА — «Ахмат» завершился волевой победой гостей со счётом 2:1. Красно-синие с 19-й минуты играли в меньшинстве после прямой красной карточки защитника Виллиана Роши за грубый фол против Лечи Садулаева. На 89-й минуте встречи ЦСКА остался вдевятером после прямой красной карточки защитника Игоря Дивеева, опасно сыгравшего в единоборстве.

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