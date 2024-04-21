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Чалов: как ЦСКА играть со «Спартаком» без трех ключевых игроков? Что-нибудь придумаем

Чалов: как ЦСКА играть со «Спартаком» без трех ключевых игроков? Что-нибудь придумаем
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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал дисквалификацию трёх игроков основного состава перед дерби со «Спартаком» в перенесённом 21-м туре РПЛ 25 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— С «Ахматом» нам не хватило сил, сказались удаления. Но — мы одна команда, выигрываем вместе, проигрываем вместе.

— Как играть без трёх ключевых игроков со «Спартаком»?

— Что-нибудь придумаем. Надо пробежаться по игре с «Ахматом», проанализировать ошибки, а они были», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
20 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Ахмат
Грозный
1:0 Чалов – 62'     1:1 Конате – 79'     1:2 Бериша – 87'    
Удаления: Роша – 19', Дивеев – 89' / нет

В матче 25-го тура РПЛ ЦСКА — «Ахмат» (1:2) 20 апреля прямые красные карточки за грубую игру получили центральные защитники армейцев Виллиан Роша и Игорь Дивеев. Также в следующем матче со «Спартаком» не сможет сыграть узбекский вингер вингер Аббосбек Файзуллаев, который на седьмой минуте игры получил четвёртую жёлтую карточку в сезоне.

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