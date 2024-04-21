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«Ростов» — «Спартак»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Ростов» — «Спартак»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе « Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начнётся в 20:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 25-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 20:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 23 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на седьмой строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 15-м туре. В том противостоянии красно-белые обыграли «Ростов» со счётом 2:1.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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