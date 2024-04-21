«Ростов» — «Спартак»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 21 апреля, состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Ростов» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе « Ростов Арена». В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начнётся в 20:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 23 матчей чемпионата России «Ростов» набрал 34 очка и занимает восьмое место. После аналогичного количества игр Российской Премьер-Лиги «Спартак» заработал 35 очков и расположился на седьмой строчке.

В нынешнем сезоне РПЛ команды встречались в 15-м туре. В том противостоянии красно-белые обыграли «Ростов» со счётом 2:1.