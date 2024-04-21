Энрике: хочет ли «ПСЖ» сыграть в финале ЛЧ с «Реалом»? Мы ещё даже не прошли «Боруссию»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос, хотел ли бы он, чтобы его команда встретилась с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

«Сначала мы должны устранить команду, которая заняла первое место в нашей группе. Как вы помните, это была группа смерти. «Боруссия» — качественная команда, как и мы. Этот полуфинал будет очень сложным. У «Боруссии» присутствует точно такое же желание попасть в финал. Если мы дойдём до финала, то я вам отвечу», — приводит слова Энрике журналист Адриен Грейнер в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, первый матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 1 мая в Дортмунде. Ответная игра пройдёт 7 мая.

Команды выступали в одном квартете на групповом этапе Лиги чемпионов. «Боруссия» заняла первое место, набрав 11 очков. «ПСЖ» расположился на второй строчке с восьмью очками.