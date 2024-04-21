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Энрике: хочет ли «ПСЖ» сыграть в финале ЛЧ с «Реалом»? Мы ещё даже не прошли «Боруссию»

Энрике: хочет ли «ПСЖ» сыграть в финале ЛЧ с «Реалом»? Мы ещё даже не прошли «Боруссию»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос, хотел ли бы он, чтобы его команда встретилась с мадридским «Реалом» в финале Лиги чемпионов.

«Сначала мы должны устранить команду, которая заняла первое место в нашей группе. Как вы помните, это была группа смерти. «Боруссия» — качественная команда, как и мы. Этот полуфинал будет очень сложным. У «Боруссии» присутствует точно такое же желание попасть в финал. Если мы дойдём до финала, то я вам отвечу», — приводит слова Энрике журналист Адриен Грейнер в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, первый матч между «ПСЖ» и «Боруссией» состоится 1 мая в Дортмунде. Ответная игра пройдёт 7 мая.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Команды выступали в одном квартете на групповом этапе Лиги чемпионов. «Боруссия» заняла первое место, набрав 11 очков. «ПСЖ» расположился на второй строчке с восьмью очками.

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
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