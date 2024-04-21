Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Собаки лают, а я продолжаю бежать». Луис Энрике — о критике в свой адрес

«Собаки лают, а я продолжаю бежать». Луис Энрике — о критике в свой адрес
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос, являются ли его нынешние успехи личной местью за всю критику, звучавшую в его адрес.

«Я работаю тренером уже более десяти лет. За это время на меня нападали, критиковали, но мне нравится это, продолжайте. Собаки лают, а я продолжаю бежать!», — приводит слова Энрике журналист Адриен Грейнер в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после 28 туров чемпионата Франции подопечные Энрике набрали 63 очка и занимают первое место, опережая ближайшего преследователя в лице «Бреста» на десять очков. Также команда испанского специалиста вышла в полуфинал Лиги чемпионов, в котором сыграет с дортмундской «Боруссией». Первый матч состоится 1 мая, ответная встреча пройдёт 7 мая.

Материалы по теме
Энрике — о будущем Мбаппе: давайте подождём, пока сам мистер Килиан нам не расскажет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android