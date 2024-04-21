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Источник: «Спартак» не заинтересован в услугах Бурука и отдаёт предпочтение тренерам из ЕС

Источник: «Спартак» не заинтересован в услугах Бурука и отдаёт предпочтение тренерам из ЕС
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Московский «Спартак» не заинтересован в услугах главного тренера турецкого «Галатасарая» Окана Бурука, несмотря на обратную информацию со стороны турецких СМИ. Об этом сообщает Metaratings.

Согласно сведениям источника, 50-летний специалист не входит в шорт-лист клуба. В «Спартаке» рассматривают преимущественно иностранных кандидатов из стран Евросоюза.

Напомним, ранее появилась информация, что красно-белые предлагают Буруку контракт, рассчитанный на два года. Сообщалось, что заработная плата по данному трудовому соглашению составляет € 2,5 млн в год до вычета налогов. В общей сложности с учётом бонусов за подписание и за спортивные достижения Бурук может заработать € 7,5 млн за два года.

Бурук возглавляет турецкий клуб с лета 2022 года. За этот период под его руководством команда провела 89 матчей во всех турнирах, в которых 68 раз победила, 10 раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.

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