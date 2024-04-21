Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Фулхэм» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:30

«Фулхэм» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:30
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 21 апреля, состоится матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон. Матч начнётся в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 34-й тур
21 апреля 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Фулхэм
Лондон
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 33 туров чемпионата Англии «Фулхэм» набрал 42 очка и занимает 12-е место. После 32 матчей АПЛ «Ливерпуль» заработал 71 очко и располагается на третьей строчке.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги команды встречались в матче 14-го тура. В том противостоянии мерсисайдцы обыграли лондонский клуб со счётом 4:3. Также команды дважды встречались в полуфинале Кубка лиги. В первой игре «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:1. Во второй игре команды сыграли вничью со счётом 1:1.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Гвардиола: что бы ни произошло в этом сезоне, я восхищаюсь «Ливерпулем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android