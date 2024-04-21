«Фулхэм» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:30

Сегодня, 21 апреля, состоится матч 34-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Фулхэм» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон. Матч начнётся в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 33 туров чемпионата Англии «Фулхэм» набрал 42 очка и занимает 12-е место. После 32 матчей АПЛ «Ливерпуль» заработал 71 очко и располагается на третьей строчке.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги команды встречались в матче 14-го тура. В том противостоянии мерсисайдцы обыграли лондонский клуб со счётом 4:3. Также команды дважды встречались в полуфинале Кубка лиги. В первой игре «Ливерпуль» одержал победу со счётом 2:1. Во второй игре команды сыграли вничью со счётом 1:1.