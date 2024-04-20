Гвардиола: что бы ни произошло в этом сезоне, я восхищаюсь «Ливерпулем»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил восхищение «Ливерпулю» — многолетнему сопернику «горожан» в чемпионате Англии.

«Я восхищаюсь «Ливерпулем». Что бы ни произошло в этом сезоне, я восхищаюсь «Ливерпулем». Эта команда — настоящий соперник, который противостоял нам на протяжении шести или семи лет.

Я не сужу по тому, поднимает ли команда трофей. Речь об огромном количестве игр – сезон за сезоном. Они всё равно были близки к трофеям», — приводит слова Гвардиолы журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после 32 туров нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» набрал 73 очка и занимает первое место. После аналогичного количества игр чемпионата Англии «Ливерпуль» заработал 71 очко и расположился на третьей строчке.

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