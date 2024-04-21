В «Ленинградце» объяснили отставку Кирьякова с поста главного тренера команды

Генеральный директор«Ленинградца» Игорь Левит дал комментарий по поводу прекращения сотрудничества с главным тренером команды Сергеем Кирьяковым.

«Причина нашего расставания с Кирьяковом очевидна — неудовлетворительный результат команды на сегодняшний момент. Причина не только в Сергее Вячеславовиче, но тренер несёт ответственность за результат. Игра с «Соколом» стала последней каплей, чтобы принять такое решение», — сказал Левит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сергей Кирьяков возглавлял команду с июня 2021 года. Под его руководством «Ленинградец» год назад досрочно стал победителем Второй лиги. В нынешнем сезоне команда дебютировала в Мелбет Первой лиге. Всего под руководством Кирьякова команда провела 95 официальных матчей, одержала 51 победу, 18 матчей завершила вничью и в 26 играх потерпела поражения.