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Сергей Кирьяков покинул пост главного тренера «Ленинградца»

Сергей Кирьяков покинул пост главного тренера «Ленинградца»
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Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков прекратил сотрудничество с клубом из Ленинградской области по обоюдному согласию. Об этом сообщает официальный сайт «Ленинградца».

Сергей Кирьяков возглавлял команду с июня 2021 года. Под его руководством «Ленинградец» год назад досрочно стал победителем Второй лиги. В нынешнем сезоне команда дебютировала в Мелбет Первой лиге. Всего под руководством Кирьякова команда провела 95 официальных матчей, одержала 51 победу, 18 матчей завершила вничью и в 26 играх потерпела поражения.

В этом сезоне после 27 туров Первой лиги «Ленинградец» с26 очками занимает 16-е место в турнирной таблице. Исполняющим обязанности главного тренера назначен 41-летний Максим Астафьев.

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