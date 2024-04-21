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Гендир «Ленинградца»: все достижения клуба связаны с Кирьяковым — решение далось тяжело

Гендир «Ленинградца»: все достижения клуба связаны с Кирьяковым — решение далось тяжело
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Генеральный директор«Ленинградца» Игорь Левит высказался о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Сергеем Кирьяковым.

«Если честно, мне очень тяжело далось решение расстаться с Кирьяковым. Мы работали вместе три года, это было прекрасное время для нашей молодой команды. Все достижения клуба связаны с его именем. Не умаляю заслуги предыдущих тренеров, но при нём мы завоевали медали во Второй лиге, выиграли турнир, вышли в Первую лигу. Для дебютанта выглядели неплохо. Да, рестарт чемпионата нам не задался. С тяжёлым сердцем я принял решение расстаться с Кирьяковым», — сказал Левит в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сергей Кирьяков возглавлял команду с июня 2021 года. Под его руководством «Ленинградец» год назад досрочно стал победителем Второй лиги. В нынешнем сезоне команда дебютировала в Мелбет Первой лиге. После 27 туров Первой лиги «Ленинградец» с 26 очками занимает 16-е место в турнирной таблице. Исполняющим обязанности главного тренера назначен 41-летний Максим Астафьев.

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