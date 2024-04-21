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Масалитин: у Набабкина и Лукина нет практики, а против «Спартака» их бросят под поезд

Масалитин: у Набабкина и Лукина нет практики, а против «Спартака» их бросят под поезд
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Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги между армейским клубом и «Спартаком», который состоится 25 апреля.

МИР Российская Премьер-лига . 21-й тур
25 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, игроков основы ЦСКА в игре со «Спартаком» будет не хватать. Но большого пожара я бы не видел. Есть опытный Набабкин, который может спокойно сыграть всю игру. Есть Лукин и Келлвен. По квалификации у ЦСКА всё в порядке. Да, у них мало игровой практики. Но к кому здесь вопросы? Почему у них нет игровой практики? Почему Федотов не выпускает их в Кубке России? В итоге всех просто бросят под поезд», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 24 матчей Российской Премьер-Лиги ЦСКА набрал 37 очков и занимает пятое место. После 23 игр «Спартак» заработал 35 очков и располагается на седьмой строчке.

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