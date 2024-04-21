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Тарханов: в будущем ЦСКА должен возглавить Сергей Игнашевич

Тарханов: в будущем ЦСКА должен возглавить Сергей Игнашевич
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Известный отечественный специалист Александр Тарханов оценил работу главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

«Я удивился результатам «Балтики»: матч с «Ахматом», с «Крыльями Советов». Думал, что «Крылья» хотя бы одно очко отберут у «Балтики». Сейчас в ЦСКА нормально работает Федотов, но в будущем Игнашевич должен возглавить армейцев», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Игнашевич является главным тренером «Балтики», которую он возглавляет с октября 2021 года.

После 24 матчей Российской Премьер-Лиги калининградский клуб набрал 23 очка и занимает 13-е место. После аналогичного количества игр в РПЛ ЦСКА заработал 37 очков и располагается на пятой строчке.

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