Тарханов: в будущем ЦСКА должен возглавить Сергей Игнашевич

Известный отечественный специалист Александр Тарханов оценил работу главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

«Я удивился результатам «Балтики»: матч с «Ахматом», с «Крыльями Советов». Думал, что «Крылья» хотя бы одно очко отберут у «Балтики». Сейчас в ЦСКА нормально работает Федотов, но в будущем Игнашевич должен возглавить армейцев», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, Игнашевич является главным тренером «Балтики», которую он возглавляет с октября 2021 года.

После 24 матчей Российской Премьер-Лиги калининградский клуб набрал 23 очка и занимает 13-е место. После аналогичного количества игр в РПЛ ЦСКА заработал 37 очков и располагается на пятой строчке.